Gracenote оценил шансы сборной России выйти в плей-офф чемпионата Европы

Портал Gracenote Live в «Твиттере» опубликовал пост, в котором оценил шансы национальных команд на выход в плей-офф предстоящего чемпионата Европы — 2020.



Шансы сборной России на выход из группы, по мнению авторов, составляют 57 процентов. В группе B, где выступит команда Станислава Черчесова, хуже оцениваются только шансы Финляндии (25 процентов). Фаворитами квартета являются Дания (94) и Бельгия (91).



Помимо двух представителей группы, в которой сыграет Россия, наибольшие шансы на выход в плей-офф у Испании, Англии (у обеих сборных по 97 процентов), Нидерландов (96), Италии (95), Германии (87) и Франции (81). Хуже, чем у России, шансы только у Уэльса, Чехии, Турции, Северной Македонии, Словакии, Венгрии и финнов.

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