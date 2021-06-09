«Поднимаем дух единства». Финны самостоятельно установили флаг страны у гостиницы России

Президент Футбольной ассоциации Финляндии (SPL) Арье Лахти рассказал о церемонии, которую команда проводит каждое утро у гостиницы в городе Репино. Журналисты заметили, как сразу после приезда в Ленинградскую область три финских футболиста самостоятельно установили флаг своей страны.
«Каждое наше утро здесь начинается с подъёма флага Финляндии. Это способствует поднятию и укреплению духа единства и национальной гордости, что должно быть на таких мероприятиях. Команда поделена на группы, и после церемонии подъёма флага люди, отвечающие за каждую группу, по очереди рассказывают, что для них значит быть финном и играть за сборную родной страны», — приводит слова Лахти Ilta-Sanomat.
В Санкт-Петербурге сборная Финляндии проведёт две встречи групповой стадии чемпионата Европы на «Газпром-Арене» — с национальными командами России (16 июня) и с Бельгии (21 июня).
Не знаешь, где смотреть матч Россия — Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.
- 9 июня 2021
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