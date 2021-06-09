Рамос хочет продлить контракт с «Реалом», но Перес готовит церемонию прощания

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет остаться в «Королевском клубе», сообщает As.

Рамос желает ещё раз переговорить с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Если это произойдёт, Серхио, скорее всего, примет условия клуба. Однако Перес продолжает готовить прощальную церемонию для Рамоса и больше не рассчитывает на игрока.

Сообщалось, что Перес намерен связаться с Рамосом, чтобы в июне организовать проводы 35-летнему футболисту. «Сливочные» хотят, чтобы Рамос сфотографировался с двадцатью двумя трофеями, завоёванными в «Реале».



Сумма, которую клуб был готов платить испанцу, выделена на оклад новичка команды, защитника Давида Алабы, о переходе которого уже объявлено официально.



Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.