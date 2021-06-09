«Алания» выкупила контракт Николая Гиоргобиани у «Уфы»
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«Уфа» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Николая Гиоргобиани в «Аланию» на постоянной основе. Срок действия соглашения футболиста с владикавказским клубом не сообщается.
«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Николая за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится в сообщении.
Напомним, Гиоргобиани выступал в составе «Алании» в минувшем сезоне на правах аренды. Владикавказский клуб решил воспользоваться опцией выкупа контракта 23-летнего нападающего. В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги, забил один гол и отдал пять результативных передач. За «Уфу» Гиоргобиани играл с 2019 года. Ранее форвард играл за «Сочи», «Армавир» и «Чайку».
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