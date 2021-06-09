Президент РФС Александр Дюков рассказал о задачах сборной России на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о задачах национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.

«Снятие с чемпионата Европы сборной России из-за формы Украины? Это даже не обсуждалось. Уверен, это будет зрелищный и интересный турнир, болельщиков футбола он должен порадовать. Что касается нашей сборной, то она провела серьёзную подготовку, выполнила ту программу, которая была разработана к турниру. А ожидание только одно — команда приложит все силы, чтобы успешно выступить на турнире.

Если мы принимаем участие в этом турнире, первый этап — группа, поэтому на нём задача — выход из группы. Какой результат будет успешным? Давайте будем решать задачи по мере поступления, первая задача — выход из группы. Я вчера был на открытой тренировке, возможно, перед первой игрой смогу ещё раз встретиться с командой. Может, в пятницу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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