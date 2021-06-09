Президент РФС Александр Дюков рассказал о задачах сборной России на Евро-2020

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о задачах национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.
«Снятие с чемпионата Европы сборной России из-за формы Украины? Это даже не обсуждалось. Уверен, это будет зрелищный и интересный турнир, болельщиков футбола он должен порадовать. Что касается нашей сборной, то она провела серьёзную подготовку, выполнила ту программу, которая была разработана к турниру. А ожидание только одно — команда приложит все силы, чтобы успешно выступить на турнире.
Если мы принимаем участие в этом турнире, первый этап — группа, поэтому на нём задача — выход из группы. Какой результат будет успешным? Давайте будем решать задачи по мере поступления, первая задача — выход из группы. Я вчера был на открытой тренировке, возможно, перед первой игрой смогу ещё раз встретиться с командой. Может, в пятницу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Не знаешь, где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42. — В ЖИРНЫЕ НОВОСТИ ЕВРО
- 9 июня 2021
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:14
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:51
-
17:44
-
17:30
-
17:22
-
17:12
-
17:02
-
16:51
-
16:41
-
16:27
-
16:18
-
16:08
-
16:05
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:22
-
15:16
-
15:07
-
15:02
-
14:52
-
14:44
-
14:35
-
14:28
-
14:28
-
14:17
-
13:57
-
13:52