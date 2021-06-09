Президент РФС рассказал о планах по развитию детского футбола в России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об основных направлениях развития футбола в стране.

«В повестке были три вопроса, два вопроса были посвящены развитию детско-юношеского спорта. Матыцин рассказал, что делается министерством спорта в рамках программы развития футбола, какие средства выделены на его развитие. Дальше РФС рассказал о реализации нескольких проектов, программ по развитию детско-юношеского футбола. Вы знаете, что у нас запущено много новых проектов, направленных на развитие детско-юношеского футбола.



Очень важное направление работы — повышение квалификации тренеров. Для этого создана академия РФС, разработаны новые учебные планы подготовки тренеров. Совсем недавно УЕФА внёс изменения в систему подготовки тренеров. Со своей стороны мы тоже пересматриваем учебные программы. В рамках академии футбола и центров повышения квалификации мы будем повышать квалификацию тренеров, готовить новых тренеров.



Если говорить о подготовке спортивного резерва, то важное направление работы — создание региональных центров РФС. В настоящий момент их 10, планируем довести до 70-80. Это очень важный элемент подготовки резерва. От региональных центров мы ждём, что сроки подготовки будут увеличены. Сейчас ДЮСШ заканчивают подготовку футболистов в 17 лет, но в 17 игроки очень редко готовы к взрослому футболу. Юношам надо дать время. Мы приняли решение, что подготовка будет продолжаться до 19 лет, планируем увеличить до 21 года.



Ещё одна ответственность, которую должны взять на себя региональные центры — курирование ДЮСШ, которые расположены в регионах, чтобы знать всех талантливых детей. Очень важный элемент — реформа организации соревнований. Реформа уже началась, два года назад мы запустили юношескую футбольную Лигу-1, год назад — Лигу-2. Соответственно, мы собираемся продолжать развитие единого подхода. Будем вовлекать другие школы, которые не попадают в эти турниры. На прошлой неделе мы запустили юношескую лигу на Дальнем Востоке и Северо-Западе. Эти проекты не только позволяют ребятам получить соревновательную практику, но и решают важные социальные задачи.

Важное направление – футбол в школах. Для того, чтобы дети, которые по каким-то причинам не были отобраны в ДЮСШ, имели возможность заниматься футболом на любительском, но организованном уровне. Учителя физкультуры бесплатно получают лицензии от РФС и имеют возможность проводить третий урок физкультуры на базе футбола. С министерством просвещения мы этот подход согласовали. Помимо этого урока, будут проводиться дополнительные занятия и тренировки. А также будет создана система соревнований, в которой эти ребята будут иметь возможность получать регулярную соревновательную практику», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.