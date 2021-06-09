Адвокат объяснил, кому грозит наказание за ношение формы сборной Украины с Крымом

Адвокат Игорь Бушманов рассказал, кому может грозить наказание за ношение формы, в которой сборная Украины выступит на Евро-2020.
«Уголовная ответственность предусмотрена для граждан России. Вряд ли наши власти будут преследовать кого-то, зачем нужно омрачать праздник? Да, провокация на это запланирована. Другое дело – будут ли с ними играть наши спортсмены, но никакие процедурные моменты гражданам не грозят. Если такие футболки наденут наши граждане – да, сначала административная, потом возможна и уголовная. А украинцам опасаться нечего.
Это же исходит из того, что целостность и нерушимость границ РФ прописана в конституции. А кто оспаривает – подлежит ответственности. Конституция распространяется на наших граждан. Уголовные дела футболистам сборной Украины за ношение формы с Крымом не грозят», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На передней части формы изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. В Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.
- 9 июня 2021
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