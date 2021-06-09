УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»

УЕФА сообщил о приостановлении дисциплинарного дела против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» в связи с проектом Европейской Суперлиги.
«После открытия дисциплинарного дела против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» за возможное нарушение правил УЕФА в связи с так называемым проектом «Суперлиги» апелляционный орган УЕФА решил приостановить разбирательство до дальнейшего уведомления», — сообщает пресс-служба.
Ранее УЕФА и ФИФА получили официальное уведомление от Министерства юстиции Швейцарии о том, что они не могут принимать ответные меры против клубов, не покинувших число участников Европейской Суперлиги. Швейцарские судебные власти предостерегли обе международные футбольные организации от наложения санкций на «Барселону», мадридский «Реал» и «Ювентус».
19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня 9 клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из соревнования.
7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.
- 9 июня 2021
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