УЕФА отстранил латвийский «Вентспилс» от еврокубков на семь лет

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сообщил об отстранении латвийского «Вентспилса» от еврокубков на семь лет.
Против «Вентспилса» были выдвинуты обвинения в мошенничестве, взяточничестве и/или коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА, а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований. В УЕФА решили отстранить латвийский клуб от участия в клубных турнирах УЕФА на следующие семь лет — до сезона-2027/2028 включительно.
Кроме того, спортивный директор «Вентспилса» Николай Дьякинс был обвинён по тем же статьям и получил запрет на какую-либо связанную с футболом деятельность на четыре года. Председатель правления латвийского клуба Адлан Шишканов отстранён от футбольной деятельности на всю жизнь.
Дисциплинарное дело УЕФА связано с матчем Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо» (0:1), который три года назад судил российский арбитр Сергей Лапочкин. Лапочкин был отстранён от любой футбольной деятельности на 10 лет.
- 9 июня 2021
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