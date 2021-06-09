УЕФА отстранил латвийский «Вентспилс» от еврокубков на семь лет

Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сообщил об отстранении латвийского «Вентспилса» от еврокубков на семь лет.

Против «Вентспилса» были выдвинуты обвинения в мошенничестве, взяточничестве и/или коррупции по ст. 11 дисциплинарного регламента УЕФА, а также по ст. 12 в нарушении честности матчей и соревнований. В УЕФА решили отстранить латвийский клуб от участия в клубных турнирах УЕФА на следующие семь лет — до сезона-2027/2028 включительно.

Кроме того, спортивный директор «Вентспилса» Николай Дьякинс был обвинён по тем же статьям и получил запрет на какую-либо связанную с футболом деятельность на четыре года. Председатель правления латвийского клуба Адлан Шишканов отстранён от футбольной деятельности на всю жизнь.

Дисциплинарное дело УЕФА связано с матчем Лиги Европы «Вентспилс» — «Бордо» (0:1), который три года назад судил российский арбитр Сергей Лапочкин. Лапочкин был отстранён от любой футбольной деятельности на 10 лет.