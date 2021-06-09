Карим Бензема избежал серьёзной травмы и сможет сыграть на Евро-2020

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема избежал серьёзной травмы, сообщает RMC Sport.
Напомним, на 41-й минуте товарищеского матча с национальной командой Болгарии (3:0) Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел французский форвард «Челси» Оливье Жиру.
По информации источника, травма французского футболиста оказалась несерьёзной и в ближайшие дни Бензема вернётся к тренировкам со сборной Франции.
Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Среди городов, которые примут встречи турнира, есть Санкт-Петербург. Сборная Франция сыграет на групповом этапе Евро-2020 с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии.
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