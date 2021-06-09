Жена Дюпина: с Юрой в рамке сборная России пройдёт куда дальше, чем без него

Анастасия Дюпина, жена вратаря сборной России и «Рубина» Юрия Дюпина, рассказала о подготовке супруга к Евро-2020.



«Я знаю, насколько тяжело он тренируется, как ребята в сборной «убиваются». Он хочет, чтобы его поставили в рамку, добивается этого всеми силами, но переживает, что этого не будет. Думаю, с ним сборная пройдёт куда дальше, чем без него.



Он хорошо умеет играть на выходе, ловить мячи и стоять на воротах: делает это лучше всех в России, да и в мире. Его никогда не пугает конкуренция, даже если с ним соперничает за место на поле молодой классный вратарь или более опытный вратарь из сильной команды. Юра — очень целеустремленный: всегда борется и достигает цели.



Я поеду на две игры в Петербург. Была на товарищеском матче с Болгарией. Остальные матчи буду смотреть с семьей по телевизору. Я всей душой и сердцем болею за Россию. Уверена, парни далеко пройдут, и буду очень рада, если мои ожидания оправдаются», — цитирует Анастасию Sport24.