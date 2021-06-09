AS включил в схему сборной Украины на Евро двух Караваевых и Кривстова

Испанское издание AS опубликовало свою версию схемы национальной команды Украины на предстоящем чемпионате Европы 2020 года.

По мнению журналистов издания, в составе команды будут сразу два игрока с фамилией Караваев — один в защите, другой в полузащите. Кроме того, защитник украинцев Сергей Кривцов указан как «Кривстов».

Полностью предполагаемый состав сборной Украины от AS выглядит так: Бущан, Караваев, Матвиенко, Кривстов, Забарный, Зинченко, Сидорчук, Караваев, Яремчук, Малиновский, Ярмоленко.

Ранее AS опубликовал свою версию схемы национальной команды России. По мнению испанских журналистов, место в воротах сборной России займёт Антон Шунин. Юрий Жирков и Марио Фернандес сыграют на флангах обороны. В центре защиты – Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Андрей Семёнов. На флангах полузащиты сыграют Роман Зобнин и Далер Кузяев, а в центре – Александр Головин и Алексей Миранчук. В атаке будет Артём Дзюба.