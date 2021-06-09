«Вест Хэм» приостановил переговоры о трансфере хавбека «Спартака» Алекса Крала

«Вест Хэм Юнайтед» приостановил переговоры о трансфере полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала, сообщает Hammers News.



По информации источника, сделка была близка к завершению, однако московский клуб начал увеличивать запросы. По этой причине лондонский клуб решил приостановить переговоры.



Ранее сообщалось, что английский клуб предложил чешскому футболисту пятилетний контракт. Соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 9 млн. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провёл 30 матчей и отметился пятью результативными передачами.



На данный момент Крал находится в расположении сборной Чехии. Национальная команда проводит подготовку к предстоящему чемпионату Европы, который начнётся 11 июня. Сборная Чехии на групповом этапе турнира сыграет с национальными командами Хорватии, Англии и Шотландии.