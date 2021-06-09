Путин высказался о форме сборной Украины с Крымом

Президент России Владимир Путин поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу.



«Задело ли меня появление формы с Крымом? Здесь нет никакой новизны, ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия. Демократия — это власть народа. Народ пришёл на референдум, проголосовал, выразил своё мнение, но украинские власти это не признают. Но это их позиция и она нам хорошо известна. Никакой новизны здесь нет», — сказал Путин в эфире «России 24».

Дизайн игрового комплекта сборной Украины, в котором футболисты будут выступать на предстоящем чемпионате Европы, содержит контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым.