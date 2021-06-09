«Зенит» и «Бешикташ» — лидеры в борьбе за Артуро Видаля
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Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Calciomercato.it.
По информации источника, в услугах чилийского футболиста заинтересован «Бешикташ». Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» также хочет заполучить Видаля, однако турецкий клуб тоже является желанным вариантом для Видаля.
Ранее интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. В Серии А сезона-2020/2021 Видаль провёл за «Интер» 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Видаль играл за такие клубы, как «Байер», мюнхенская «Бавария», туринский «Ювентус», «Барселона» и другие команды.
Новость по теме«Зенит» интересуется Артуро Видалем из «Интера»
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