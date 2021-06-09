Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» и «Бешикташ» — лидеры в борьбе за Артуро Видаля

«Зенит» и «Бешикташ» — лидеры в борьбе за Артуро Видаля
Диана Валавичюте
Комментарии

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Calciomercato.it.

По информации источника, в услугах чилийского футболиста заинтересован «Бешикташ». Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» также хочет заполучить Видаля, однако турецкий клуб тоже является желанным вариантом для Видаля.

Ранее интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист хочет остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. В Серии А сезона-2020/2021 Видаль провёл за «Интер» 23 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Видаль играл за такие клубы, как «Байер», мюнхенская «Бавария», туринский «Ювентус», «Барселона» и другие команды.

Новость по теме
«Зенит» интересуется Артуро Видалем из «Интера»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021