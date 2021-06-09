Лука Джорджевич попал в сферу интересов испанских клубов

Бывший нападающий Лука Джорджевич может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Marca.
По информации источника, два испанских клуба заинтересованы в услугах 26-летнего черногорского футболиста. Названия команд не сообщаются.
Джорджевич начинал карьеру на родине, в Черногории, а в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешёл в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы и прошлым летом вновь ушёл в аренду в «Арсенал». Вчера, 8 июня, «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.
В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола.
- 9 июня 2021
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