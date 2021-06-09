Станислав Черчесов: сборная России должна знать своё место

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020.



«Мы выполняем повседневную работу, как и наши соперники. Мы не мечтатели, мы просто делаем своё дело. Чемпионат Европы — сложный турнир. С одной стороны, у нас могло бы быть небольшое преимущество в матчах с Бельгией и Финляндией в Санкт-Петербурге, но с другой стороны, это преимущество может сработать только в том случае, если мы готовы выполнять свою работу. И не забывайте: мы начинаем турнир в субботу матчем с Бельгией, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.



Мы сделали выводы после товарищеских матчей с Польшей и Болгарией, определили итоговую заявку. Мы последовательны в своих действиях. Если думаешь о последнем рубеже, провалишься в первом. Нужно быть объективными: кто, кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место. Другие команды, возможно, немного сильнее, но значение имеет и уровень подготовки, поэтому мы должны быть хорошо готовы», — приводит слова Черчесова Die Presse.

Не знаешь, где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.