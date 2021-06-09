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Источник: Фонсека возглавит «Тоттенхэм». Тренер будет получать по контракту € 4 млн в год

Источник: Фонсека возглавит «Тоттенхэм». Тренер будет получать по контракту € 4 млн в год
Диана Валавичюте
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Бывший главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека возглавит «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, стороны достигли договорённости. Фонсека подпишет контракт, рассчитанный на три года. Португальский специалист будет получать в «Тоттенхэме» € 4 млн за сезон.

Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью. Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.

Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.

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