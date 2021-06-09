Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек ЦСКА Яка Бийол может перейти в «Марибор» на правах аренды

Хавбек ЦСКА Яка Бийол может перейти в «Марибор» на правах аренды
Диана Валавичюте
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может вернуться в Словению, сообщает Slovenski nogometni portal.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Марибор». Словенский клуб рассчитывает арендовать Бийола.

Напомним, Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года. Прошлой осенью он был отдан в аренду «Ганноверу». В завершившемся сезоне Бийол провёл 30 матчей (25 в основе) во второй Бундеслиге и заработал восемь жёлтых карточек. Также он сыграл один матч в Кубке Германии. В завершившемся сезоне «Ганновер» с 42 очками занял 13-е место.

В составе ЦСКА Бийол отыграл 66 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 2,5 млн. Контракт словенца с армейским клубом действует до 2023 года.

Новость по теме
Бийол вернётся в ЦСКА из «Ганновера»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021