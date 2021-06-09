Хавбек ЦСКА Яка Бийол может перейти в «Марибор» на правах аренды

Полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол может вернуться в Словению, сообщает Slovenski nogometni portal.
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Марибор». Словенский клуб рассчитывает арендовать Бийола.
Напомним, Бийол перешёл в ЦСКА из «Рудара» летом 2018 года. Прошлой осенью он был отдан в аренду «Ганноверу». В завершившемся сезоне Бийол провёл 30 матчей (25 в основе) во второй Бундеслиге и заработал восемь жёлтых карточек. Также он сыграл один матч в Кубке Германии. В завершившемся сезоне «Ганновер» с 42 очками занял 13-е место.
В составе ЦСКА Бийол отыграл 66 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 2,5 млн. Контракт словенца с армейским клубом действует до 2023 года.
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