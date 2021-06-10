Огбене призвал УЕФА принять меры после освистывания игроков Ирландии за преклонение колена

Футболисты сборной Ирландии были освистаны болельщиками после того, как встали на колено перед товарищеским матчем с национальной командой Венгрии.



Напомним, встреча состоялась 8 июня в Будапеште и завершилась ничьей со счётом 0:0. Перед началом игры прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), во время которой ирландские игроки преклонили колено и столкнулись с неодобрением зрителей.



«Надеемся, что УЕФА примет более строгие меры и найдёт решение проблемы. Это сложная задача, потому что такая ситуация существует уже много лет. Найти решение в одночасье не получится. Я стараюсь не беспокоиться об этом, просто сосредотачиваюсь на своей работе. Наша команда разнообразная, но мы все вместе.



Я счастлив, что мы продолжаем настаивать на том, насколько важно принимать всех такими, какие они есть, и просто просвещать людей. Я горжусь командой. Темнокожие люди борются с расизмом и дискриминацией многие годы. В спорте этому нет места», — приводит слова нападающего сборной Ирландии Чедози Огбене BBC.

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