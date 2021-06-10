«Кристал Пэлас» не сумел прийти к соглашению о контракте с Нуну Эшпириту Санту

Переговоры между «Кристал Пэлас» и 47-летним португальским специалистом Нуну Эшпириту Санту не увенчались успехом. Об этом сообщает Sky Sports.



Как отмечает источник, стороны не смогли согласовать финансовую часть сделки, поэтому было решено прекратить переговоры.



Напомним, что ранее итальянский журналист Николо Скира сообщал, что «Кристал Пэлас» согласовал с наставником 3-летний контракт.



Последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года. До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться.



В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место. «Кристал Пэлас» с 44 очками остановился на 14-й строчке в турнирной таблице.

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