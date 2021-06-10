Мбаппе: Тухель фантастичен на тактическом уровне. Он может очень точно предсказывать матчи

22-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе поделился мнением о своём бывшем наставнике Томасе Тухеле, ныне являющийся главным тренером лондонского «Челси».
«Тухель фантастичен на тактическом уровне. Он точно знает, как будут вести себя соперники, и может очень точно предсказывать матчи. Томас ещё очень молодой тренер, это надо учитывать. Безусловно, он может стать одним из лучших тренеров в будущем, и он доказал это своей победой в Лиге чемпионов.
После Евро-2020 я обязательно позвоню ему, потому что у меня с ним действительно хорошие отношения», — цитирует Мбаппе L'Equipe.
Напомним, что 47-летний немецкий специалист Томас Тухель возглавлял «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Под его руководством французский клуб дошёл до финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020, а также дважды стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции и по разу – обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.
- 10 июня 2021
-
03:42
-
03:08
-
02:47
-
02:27
-
02:13
-
02:04
-
01:35
-
01:23
-
00:55
-
00:37
-
00:31
- 9 июня 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:21
-
23:19
-
22:57
-
22:56
-
22:43
-
22:22
-
22:10
-
21:55
-
21:50
-
21:18
-
21:13
-
20:59
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:32
-
19:56
-
19:55
-
19:44
-
19:41
-
19:22