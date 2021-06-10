Мбаппе: Тухель фантастичен на тактическом уровне. Он может очень точно предсказывать матчи

22-летний французский нападающий «Пари-Сен Жермен» Килиан Мбаппе поделился мнением о своём бывшем наставнике Томасе Тухеле, ныне являющийся главным тренером лондонского «Челси».

«Тухель фантастичен на тактическом уровне. Он точно знает, как будут вести себя соперники, и может очень точно предсказывать матчи. Томас ещё очень молодой тренер, это надо учитывать. Безусловно, он может стать одним из лучших тренеров в будущем, и он доказал это своей победой в Лиге чемпионов.

После Евро-2020 я обязательно позвоню ему, потому что у меня с ним действительно хорошие отношения», — цитирует Мбаппе L'Equipe.

Напомним, что 47-летний немецкий специалист Томас Тухель возглавлял «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Под его руководством французский клуб дошёл до финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020, а также дважды стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции и по разу – обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.