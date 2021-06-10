«Путь от бетонных полей до суперзвезды Украины». Goal.com опубликовал статью о Зинченко

Авторитетный интернет-портал Goal.com опубликовал материал, посвящённый 24-летнему полузащитнику английского «Манчестер Сити» Александру Зинченко. Материал был выпущен под заголовком: «Как Зинченко прошёл путь от бетонных полей до суперзвезды Украины».

«Футболист «Манчестер Сити» покинул родину подростком, когда на Донбассе разразилась война, но теперь он станет капитаном своей страны на Евро-2020. В воскресенье Александр Зинченко выведет Украину на свой первый матч Евро-2020 с Нидерландами в Амстердаме.

Если стать лидером своей страны на крупном международном турнире, это может послужить значительным трамплином на вершину для универсального полузащитника «Сити», который возвращается после своего первого выступления в финале Лиги чемпионов.

Однако путь Зинченко был далеко не простым. Действительно, всего семь лет назад он был без клуба и играл в футбол на улицах Москвы, задаваясь вопросом, не закончилась ли его карьера ещё до того, как она действительно началась», — гласит материал статьи.

В прошедшем сезоне Зинченко принял участие в 32 встречах за «горожан» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.