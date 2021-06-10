Совладелец «Интер Майами»: надеюсь, что Месси будет выступать в футболке нашего клуба

Хорхе Мас, совладелец клуба MLS «Интер Майами», в решительном ключе высказался о возможном переходе в клуб 33-летнего звёздного форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.
«Мы с Дэвидом Бекхэмом очень много работали, у нас есть стремление привлечь сюда лучших игроков, а Лео Месси — игрок поколения, возможно, лучший игрок всех времен.
Я оптимистично надеюсь на то, что Месси будет выступать в футболке «Интер Майами», потому что я думаю, что она дополнит наследие величайшего игрока нашего поколения и будет соответствовать амбициям владельцев «Интер Майами» по созданию команды мирового класса», — цитирует Маса Goal.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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