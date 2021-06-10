«Эвертон» рассматривает вариант с назначением Рафаэля Бенитеса

Руководство «Эвертона» рассматривает возможность назначения на вакантный пост главного тренера 61-летнего испанского специалиста Рафаэля Бенитеса, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.



Изначально, «Эвертон» имел в своём списке двух основных кандидатов – это бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту и Дэвидом Мойесом, возглавляющим «Вест Хэм Юнайтед». Первый раунд переговоров с представителями экс-тренера «волков» не привёл к убедительным результатам, а воссоединение с Дэвидом Мойесом затруднено из-за действующего контракта тренера.



Это означает, что некоторые из имён, которые ранее считались аутсайдерами, попали под рассмотрение, например, Рафаэль Бенитес, наиболее интригующий из всех, которые обсуждались на уровне совета директоров.



Как отмечает источник, если бы не связь с «Ливерпулем», в котором Бенитес проработал продолжительное время, его кандидатура была бы очевидной, учитывая масштаб его резюме, включающего высшие награды в европейском футболе.

Ранее сообщалось, что в списке кандидатов на должность главного тренера «Эвертона» также значатся Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Стивен Джеррард.