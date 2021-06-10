Конте: деньги – не главное для меня. Я готов остаться дома, если меня не привлекает проект

51-летний итальянский специалист Антонио Конте, в минувшем сезоне возглавлявший миланский «Интер», выразил мысль о том, что деньги не являются главным для него в его работе.

«Деньги — не главное для меня. Я смотрю на проекты и готов остаться дома, если они меня не привлекают. Я люблю сложные задачи, но если в клубе есть что-то, что меня не убеждает, я предпочитаю сказать: нет, спасибо», — цитирует Конте журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Конте покинул пост главного тренера «Интера» 26 мая. В сезоне-2020/2021 миланский клуб под руководством специалиста стал чемпионом Италии.



Напомним, что ранее президент «Интера» Стивен Чжан в интервью La Gazzetta dello Sport объяснил, почему клубу пришлось расстаться с Конте: «У нас разные точки зрения на ситуацию. Это и привело к расставанию. То, что для него не было принципиальным, являлось таковым для клуба. И наоборот. Конте — прекрасный тренер, но как президент я должен думать о прочности клуба».