Криштиану Роналду должен снизить требования по зарплате, если хочет перейти в другой клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду должен снизить требования по зарплате, если хочет перейти в другой клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, на данный момент ни одна из команд не сможет платить португальцу зарплату, которую он сейчас получает с «Ювентусе» — € 30 млн за сезон. Единственный вариант для Роналду — снизить свои требования или подписать контракт, в соответствии с которым эта зарплата будет распределена на несколько сезонов.

У Роналду остался год до истечения срока контракта с «Ювентусом». 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.