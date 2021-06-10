Антуан Гризманн: в сборной Франции я чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, что он свободнее себя чувствует в сборной Франции, чем в «Барселоне».
«Я чувствую себя свободнее, чем в «Барселоне», будь то игра в отборе или действия в зоне. Когда дело доходит до защиты, я двигаюсь в соответствии с потребностями команды: иногда я защищаюсь как полузащитник, иногда как нападающий.
Во Франции я заслужил уважение. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что я преуспеваю везде, где бываю. В национальной сборной все мячи проходят через меня, я чувствую себя свободнее, как в «Атлетико». В «Барселоне» было сложно из-за моих первых игр, и критика иногда преувеличивалась», — приводит слова Гризманна AS.
Ранее Сборная Франции переиграла национальную команду Болгарии в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 3:0. Один из голов забил Гризманн.
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