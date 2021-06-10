Месси ещё не получил от «Барселоны» официального предложения о продлении контракта
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси всё ещё не получил от клуба официальное предложение о продлении контракта, сообщает Marca.
По данным источника, были разговоры о контракте, однако, аргентинский нападающий все еще не получил предложение, которое он мог бы рассмотреть и принять решение.
«Барселона» предложила нападающему Лионелю Месси контрактное соглашение на десять лет.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
В прошлом сезон Месси провёл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.
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