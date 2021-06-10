Ломбертс рассказал, кого из российских игроков побаиваются в Бельгии

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как в Бельгии относятся к нападающему сборной России Артёму Дзюбе.

«В Бельгии журналисты и обычные болельщики спрашивают меня только о Дзюбе, когда обсуждают российских игроков. Это значит, что его побаиваются. Но вообще у нас почти никто не сомневаются, что Бельгия легко выиграет, поскольку в нашей команде более классные игроки. Необходимо избегать большого количества физических контактов с ним (смеётся). Он может хорошо убрать защитника в борьбе один в один за счёт своей силы. Нельзя давать ему принимать мяч – нужно действовать на опережение. Защитник должен стараться выпрыгивать и играть, когда мяч ещё находится в полёте», — сказал Ломбертс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.