Игорь Дивеев: к матчу с Бельгией готовы на 99 баллов из 100

Защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2020 в преддверии стартового матча турнира с Бельгией.
«Для меня это первый большой турнир, большие впечатления, хочется выйти на поле, проявить себя и выйти из группы.
В команде все отлично: готовимся к Бельгии, разбираем соперника, все идет по плану. Если оценивать готовность по 100-балльной системе, то готовы на 99. Все покажут игры, но сейчас все отлично.
Дима Баринов хорошо сыграл с болгарами, выиграл много единоборств, много обострял, перестраивался. Как защитник он играл и в «Локомотиве», и в молодежной команде. Считаю, что он хорошо сыграл», — приводит слова Дивеева ТАСС.
Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.
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