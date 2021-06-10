Арустамян — об аккредитации: не планировал посещать Баку. Осведомлён о местной армянофобии

Журналист и комментатор Нобель Арустамян выступил с заявлением после получения аккредитации на чемпионат Европы — 2020. Ранее его заявка была отклонена из-за блокировки со стороны оргкомитета в Азербайджане.



«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошёл полицейский контроль. По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, то работать на турнире я не могу. Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады — как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлён о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х. Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой.



Теперь о посещении Нагорного Карабаха, которое мне припомнили Азербайджан и местная федерация футбола. Да, я и правда там бывал — и говорю об этом открыто. Это родина моих предков, в частности деда, чью фамилию я ношу. Там мои корни, и я не стесняюсь этого. И это никогда не было для меня проблемой. Карабахский конфликт — больная, очень личная для меня тема. Я всегда был только за мирное его разрешение. Мне присылают мои же посты прошлой осени о вспыхнувшей войне — но к ним придираться бессмысленно. Я всегда призывал к мирному урегулированию, а не к войне. Хотел только, чтобы карабахский конфликт стих, а люди не гибли. Новая волна агрессии со стороны Азербайджана прошлой осенью — большая трагедия. Тысячи погибших с обеих сторон, десятки тысяч разрушенных судеб, отдалённое ещё на десятелетия мирное сосуществование армян и азербайджанцев — такие раны, к сожалению, невозможно залечить быстро.



Я посещал Карабах только с мирными целями. Так, я участвовал и организовывал там детский футбольный турнир. Знаю: уже 30 лет народ Нагорного Карабаха живёт в ежедневном ощущении войны. Тот турнир — возможно, одно из самых ярких событий для местных детей. Горжусь причастностью к нему. Но я знаю людей, которые всё равно обошли бан — даже после посещения Карабаха. Дело точно не только в том, что я туда ездил. Официальный Азербайджан в течение нескольких месяцев после того, как война закончилась, то и дело сообщает: жить надо в мире. И при этом до сих пор удерживает более двухсот армянских пленных, несмотря на все договорённости по окончании войны. И — это мелочь на общем фоне, но всё же — настолько мелко поступил по отношению к журналисту из России, который, во-первых, освещает футбол, во-вторых, и не планировал ехать в Баку.



Мой случай показывает: у властей Азербайджана как государства (тут важно подчеркнуть, что я знаю много азербайджанцев, которые понимают: жить в ненависти друг к другу дальше невозможно) нулевая толерантность к армянам всего мира. Ладно я — не буду приводить сотни примеров, когда люди с 25 процентами армянской крови, с паспортом другой страны не могли въехать в Азербайджан только из-за своей фамилии. Им просто не давали пройти регистрацию на рейс.



Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают. Рад, что ситуация разрешилась. Ещё раз благодарен всем за поддержку! По-прежнему убеждён: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем. Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся — хотелось бы увидеть это своими глазами», — написал Арустамян в своём телеграм-канале.