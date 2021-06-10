Ловрен: Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой. Так проше добиться триумфа

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020.
«Сборной Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой и никто на нас не ставит, говоря о претендентах на победу. Я думаю, что это лучший способ, чтобы добиться триумфа.
За последние два-три года мы сменили много игроков, но я думаю, что молодое поколение понимает, что без упорной работы за цвета нашей сборной многого не добьёшься.
Хорошее выступление на крупном международном турнире зависит от мелких деталей. Именно они и помогли нам в 2018 году на чемпионате мира дойти до финала. Важно как будет развиваться атмосфера, что будет после первого матча, что произойдёт во второй встрече. Так что давайте плыть по волне и наслаждаться этим приключением со сборной», — приводит слова Ловрена Sky Sports.
Сборная Хорватии на Евро-2020 попала в группу D, где её соперниками станут англичане, чехи и хорваты. Все матчи этой группы пройдут в Великобритании — в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и в Глазго на «Хэмпден Парк».
Первый матч хорваты проведут в воскресенье, 13 июня, со сборной Англии. Встреча пройдёт в Лондоне и начнётся в 16:00 мск.
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