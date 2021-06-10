Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловрен: Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой. Так проше добиться триумфа

Ловрен: Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой. Так проше добиться триумфа
Никита Сербаков
Комментарии

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы-2020.

«Сборной Хорватии нравится, что нас считают тёмной лошадкой и никто на нас не ставит, говоря о претендентах на победу. Я думаю, что это лучший способ, чтобы добиться триумфа.

За последние два-три года мы сменили много игроков, но я думаю, что молодое поколение понимает, что без упорной работы за цвета нашей сборной многого не добьёшься.

Хорошее выступление на крупном международном турнире зависит от мелких деталей. Именно они и помогли нам в 2018 году на чемпионате мира дойти до финала. Важно как будет развиваться атмосфера, что будет после первого матча, что произойдёт во второй встрече. Так что давайте плыть по волне и наслаждаться этим приключением со сборной», — приводит слова Ловрена Sky Sports.

Сборная Хорватии на Евро-2020 попала в группу D, где её соперниками станут англичане, чехи и хорваты. Все матчи этой группы пройдут в Великобритании — в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и в Глазго на «Хэмпден Парк».

Календарь Евро-2020

Первый матч хорваты проведут в воскресенье, 13 июня, со сборной Англии. Встреча пройдёт в Лондоне и начнётся в 16:00 мск.

Новость по теме
Ловрен вернулся к тренировкам со сборной Хорватии перед Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021