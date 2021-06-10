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Сборная США разгромила Коста-Рику. Один из голов забил Рейна

Сборная США разгромила Коста-Рику. Один из голов забил Рейна
Михаил Рождественский
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Сборная США одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики. Встреча прошла на стадионе «Рио Тинто Стэдиум» в Сэнди и завершилась со счётом 4:0.

Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря точному удару полузащитника Брендена Ааронсона. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, нападающий Дэрил Дайк удвоил преимущество США. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, защитник Реджи Кэннон довёл счёт до разгромного. Точку в матче на 77-й минуте поставил хавбек Джованни Рейна, реализовавший пенальти.

Сборная США в предыдущем товарищеском матче уступила Швейцарии (1:2). Для национальной команды Коста-Рики эта товарищеская встреча стала первой в нынешней международной паузе.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 июня 2021, четверг. 02:00 МСК
США
Окончен
4 : 0
Коста-Рика
1:0 Ааронсон – 8'   2:0 Дайк – 42'   3:0 Кэннон – 52'   4:0 Рейна – 77' (пен)
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