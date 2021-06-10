Сборная США разгромила Коста-Рику. Один из голов забил Рейна
Поделиться
Сборная США одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Коста-Рики. Встреча прошла на стадионе «Рио Тинто Стэдиум» в Сэнди и завершилась со счётом 4:0.
Хозяева вышли вперёд уже на 8-й минуте благодаря точному удару полузащитника Брендена Ааронсона. Под занавес первого тайма, на 42-й минуте, нападающий Дэрил Дайк удвоил преимущество США. В начале второй половины встречи, на 52-й минуте, защитник Реджи Кэннон довёл счёт до разгромного. Точку в матче на 77-й минуте поставил хавбек Джованни Рейна, реализовавший пенальти.
Сборная США в предыдущем товарищеском матче уступила Швейцарии (1:2). Для национальной команды Коста-Рики эта товарищеская встреча стала первой в нынешней международной паузе.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
09:57
-
09:53
-
09:49
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:09
-
08:54
-
08:30
-
08:00
-
07:51
-
07:38
-
07:24
-
07:14
-
06:38
-
04:53
-
04:33
-
04:02
-
03:42
-
03:08
-
02:47
-
02:27
-
02:13
-
02:04
-
01:35
-
01:23
-
00:55
-
00:37
-
00:31
- 9 июня 2021
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам