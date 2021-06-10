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В Дании разрешили пускать до 25 тыс. зрителей на матчи Евро-2020

В Дании разрешили пускать до 25 тыс. зрителей на матчи Евро-2020
Сергей Сорокин
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В Дании разрешили пускать до 25 тыс. зрителей на матчи чемпионата Европы — 2020, сообщает Reuters. По информации источника, в стране намерены отказаться от использования масок в большинстве общественных мест.

Напомним, Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из России на матч Евро-2020. Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск.

Календарь чемпионата Европы по футболу - 2020

Не знаешь, где смотреть матч Россия — Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.

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