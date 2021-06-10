В Дании разрешили пускать до 25 тыс. зрителей на матчи Евро-2020

В Дании разрешили пускать до 25 тыс. зрителей на матчи чемпионата Европы — 2020, сообщает Reuters. По информации источника, в стране намерены отказаться от использования масок в большинстве общественных мест.



Напомним, Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из России на матч Евро-2020. Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск.

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