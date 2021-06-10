УЕФА призвал болельщиков уважать игроков, которые будут преклонять колено на Евро-2020

В УЕФА высказались о сборных, которые будут проводить акции в поддержку движения Black Lives Matter перед началом матчей на чемпионате Европы — 2020.
«УЕФА не приемлет расизм, и каждый футболист, который захочет потребовать равенства между людьми с помощью преклонения колена, сможет сделать это. Мы призываем зрителей проявить уважение по отношению к командам и игрокам, которые будут вставать на колено», — приводит заявление представителя УЕФА Daily Mail.
Ранее во время акции в поддержку BLM освистали футболистов сборной Англии. После матча капитан команды Джордан Хендерсон прокомментировал инцидент.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
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