УЕФА призвал болельщиков уважать игроков, которые будут преклонять колено на Евро-2020

В УЕФА высказались о сборных, которые будут проводить акции в поддержку движения Black Lives Matter перед началом матчей на чемпионате Европы — 2020.



«УЕФА не приемлет расизм, и каждый футболист, который захочет потребовать равенства между людьми с помощью преклонения колена, сможет сделать это. Мы призываем зрителей проявить уважение по отношению к командам и игрокам, которые будут вставать на колено», — приводит заявление представителя УЕФА Daily Mail.



Ранее во время акции в поддержку BLM освистали футболистов сборной Англии. После матча капитан команды Джордан Хендерсон прокомментировал инцидент.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.