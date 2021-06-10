Нападающий сборной России Александр Соболев поделился ожиданиями от матча со сборной Бельгии на Евро-2020.



«Да, Бельгия — фаворит, с этим никто не спорит. Они очень сильны, но в отдельно взятом матче может произойти что угодно. Могу сказать одно — что мы никого не боимся. Сделаем всё возможное и невозможное, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Мы пока думаем только о матче с Бельгией, а там уже видно будет. Никаких других мыслей у нас нет», — цитирует Соболева «Российская газета».



Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками сборных Бельгии и России по группе В являются Дания и Финляндия.

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