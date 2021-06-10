Ловрен — о Суперлиге: был разочарован «Ливерпулем». Хорошо, что всё это закончилось

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своём отношении к Европейской Суперлиге.
«Да, конечно, я был разочарован решением руководства „Ливерпуля“ стать одной из 12 команд-основателей Европейской Суперлиги. Я думаю, что они сами сожалеют об этом.
Они допустили ошибку и объявили, что сожалеют об этом, так что хорошо, что они отказались быть частью этого проекта. Это важно, особенно из-за болельщиков, из-за истории клуба, и из-за игроков. Я рад, что игроки встали и показали, что не хотят этой Суперлиги. Подобные вещи так и должны решаться», — сказал Ловрен в интервью Sky Sports.
19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня 9 клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА, политиков свои стран объявили о выходе из соревнования.
- 10 июня 2021
-
11:33
-
11:21
-
11:18
-
11:11
-
10:59
-
10:56
-
10:54
-
10:40
-
10:28
-
10:25
-
10:10
-
10:07
-
09:57
-
09:53
-
09:49
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:09
-
08:54
-
08:30
-
08:00
-
07:51
-
07:38
-
07:24
-
07:14
-
06:38
-
04:53
-
04:33
-
04:02
-
03:42
-
03:08
-
02:47