Ловрен — о Суперлиге: был разочарован «Ливерпулем». Хорошо, что всё это закончилось

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своём отношении к Европейской Суперлиге.



«Да, конечно, я был разочарован решением руководства „Ливерпуля“ стать одной из 12 команд-основателей Европейской Суперлиги. Я думаю, что они сами сожалеют об этом.



Они допустили ошибку и объявили, что сожалеют об этом, так что хорошо, что они отказались быть частью этого проекта. Это важно, особенно из-за болельщиков, из-за истории клуба, и из-за игроков. Я рад, что игроки встали и показали, что не хотят этой Суперлиги. Подобные вещи так и должны решаться», — сказал Ловрен в интервью Sky Sports.



19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня 9 клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА, политиков свои стран объявили о выходе из соревнования.