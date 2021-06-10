Гаджиев: в 2010 году «Анжи» сказали, что Де Брёйне стоит € 3 млн, мы дали заднюю

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев рассказал как в 2010 году сорвался трансфер полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брёйне, а также поделился мнением об его возможном отсутствии в матче с национальной командой России на Евро-2020.
«Мне вспоминается 2010 год, когда Сулейман Керимов уже готовился стать владельцем «Анжи», но ещё не утвердился в этом статусе. Мы тогда искали усиление для команды, но с учётом того, чтобы цена футболиста составляла не более € 500 тыс. И вышли на Де Брёйне. Мы хотели приобрести его, начали переговоры, но нам сказали, что он стоит € 3 млн. У нас не было таких денег, поэтому мы дали заднюю. А сейчас этот парень стоит около € 100 млн.
Несомненно, Де Брёйне — классный игрок, один из лидеров как сборной Бельгии, так и «Манчестер Сити». Это штучный товар, оттого и значительная потеря. Но у бельгийцев великолепно поставлена командная игра. Шансов на успех у них всё равно больше», — цитирует Гаджиева RT.
Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В группе B, помимо бельгийцев и россиян, выступят Дания и Финляндия.
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