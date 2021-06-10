Игорь Смольников попрощался с «Краснодаром»

Бывший защитник «Краснодара» Игорь Смольников обратился к клубу.
«Хочу поблагодарить футбольный клуб «Краснодар» за этот проведённый год. Благодарю всех сотрудников, партнёров по команде и отдельное спасибо говорю болельщикам! Вас становится всё больше и больше. Мы ощущали вашу поддержку каждую игру.
И огромная признательность и благодарность Сергею Николаевичу Галицкому! Желаю вам достичь всех поставленных целей!» — цитирует Смольникова пресс-служба «Краснодара».
Смольников начинал карьеру в «Торпедо», после чего перешёл в «Локомотив». Из стана железнодорожников он несколько раз уходил в аренду, в том числе в «Ростов», куда перебрался на постоянной основе, а затем сразу же ушёл в «Краснодар». После года в стане «быков» его купил «Зенит», за который он выступал на протяжении семи лет. Прошлым летом Игорь вернулся в «Краснодар».
В минувшем сезоне защитник провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге и отдал один голевой пас.
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