В Госдуме отреагировали на решение УЕФА обязать Украину убрать с формы политический слоган

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы — 2020 политический слоган «Героям слава». При этом Крым на экипировке останется.



«Промежуточное решение лучше, чем ничего, но своего нужно добиваться до конца. Я поздравляю РФС, письмо Дюкова и оргкомитета дошло. Слоганы носят сомнительный характер, они использовались по время Великой Отечественной войны. Но, подчеркну ещё раз, своего нужно добиваться до конца. Территория Украины на форме нарисована некорректно. Два дня назад стало известно, что сборная Украины может посетить территорию нашей страны, и как наши болельщики к этому отнесутся — не особо понятно. Однозначно мало кто будет в восторге от того, что украинские спортсмены играют в форме провокационного характера. Надеюсь, что люди в УЕФА, которые имеют большой опыт и авторитет, не полезут в политику, им не нужно это. Вчера ФИФА высказалась, что нужно заниматься спортом, а не политикой. Пусть МИД этим занимается, руководители государств и парламентарии. У нас огромное количество специализированных организаций, которые занимаются такими вопросами профессионально. А спортсмены должны играть в футбол, хоккей, прыгать, бегать и плавать — всё.



Если у украинской команды не хватит денег, я думаю, что мы найдём возможность и пошлём нашим коллегам нормальную форму. Так что если нет денег — организуем.



Что касается формулировки про ООН, ну мало ли кто что признаёт. А есть страны, которые не признают. Что теперь? Зачем изначально идти на конфликт? Можно же изначально сделать форму без спорных территорий. Всю жизнь играли в форме без территорий, зачем им это понадобилось? Только для того, чтобы мы с вами занимались именно тем, чем и занимаемся. Украина добилась того, чего хотела. В преддверии встречи Байдена с Путиным и других важных политических мероприятий вдруг спортсмены Украины начинают обращать на себя внимание. Мало ли, что думает ООН, они вообще не имеют к этим соревнованиям отношения. Они занимаются другими важными для всего человечества вопросами. Евро-2020 занимается УЕФА», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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