Колосков раскритиковал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.



«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «слава Украине» политический слоган, что «героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.



При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.



Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Видео главных конфликтов в футболе между Россией и Украиной

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С, где её соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.