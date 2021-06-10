Колосков раскритиковал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.
«Категорически не согласен с решением УЕФА! Что «слава Украине» политический слоган, что «героям слава». Убрать второе это минимальный уступок, на который пошла УЕФА, и то после писем РФС. УЕФА создали прецедент, с которого потом можно не выйти.
При чём тут вообще ООН? Мы говорим, что спорт вне политики и начинаем приплетать ООН. Давайте потом НАТО включим, ещё кого-то. Это футбол, в него играют по правилам. Всё чётко прописано, изобретают какие-то нормы и регламенты. Никаких контуров не должно быть или слоганов. Сзади должен быть номер и фамилия, а на груди знак сборной.
Я как гражданин Российской Федерации говорю, что это никакое не решение вопроса», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Видео главных конфликтов в футболе между Россией и Украиной
Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С, где её соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
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