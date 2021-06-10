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Объявлен новый главный тренер «Селтика»

Объявлен новый главный тренер «Селтика»
Михаил Рождественский
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«Селтик» на своём официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды.

Коллектив из Глазго возглавил Ангелос Постекоглу, который до последнего времени работал в Японии, где руководил «Иокогама Ф. Маринос». Подробности соглашения с австралийским специалистом не уточняются.

Постекоглу в бытность футболистом выступал в Австралии и там же в 1996 году стал тренером. В 2008 году возглавлял греческую команду «Панахаики», а впоследствии вернулся на родину. С 2013 по 2017 год тренировал сборную Австралии, с которой выиграл Кубок Азии, а в 2018-м уехал в Японию. Под руководством Ангелоса «Иокогама Ф. Маринос» стал чемпионом Японии.

«Селтик» в минувшем сезоне впервые за долгое время занял второе место в турнирной таблице шонтландской Премьер-лиги, уступив чемпионский титул «Рейнджерс». После окончания кампании пост главного тренера команды покинул Джон Кеннеди.

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