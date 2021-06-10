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«Факел» подписал контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ сезона-2017/2018

«Факел» подписал контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ сезона-2017/2018
Сергей Сорокин
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«Факел» подписал контракт с полузащитником «Чайки» Артёмом Кулишевым, сообщает пресс-служба команды из Воронежа. Футболист пополнил ряды нового клуба на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Кулишев играл за «Оренбург» и «Чайку». В оренбургской команде он отыграл восемь матчей и забил два мяча, затем перешёл в клуб из Песчанокопского, где хавбек провёл 26 игр и записал на свой счёт пять голов.

В прошедшем сезоне воронежский клуб набрал 64 очка и занял девятое место в Футбольной национальной лиге. В составе «Факела» лучшим бомбардиром стал Андрей Разборов, забивший 12 голов.

Ранее «Факел» заключил контракт с полузащитником «Волгаря» Андреем Менделем, игрок присоединится к клубу в межсезонье.

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