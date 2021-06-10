Сборная Италии направила запрос в УЕФА о замене Пеллегрини на Кастровилли

Сборная Италии направила в УЕФА официальный запрос с просьбой произвести замену в заявке национальной команды на чемпионат Европы – 2020, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.
Турнир должен пропустить полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, который получил повреждение на тренировке. В расположение национальной команды прибудет полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли.
В матче-открытии Евро-2020 11 июня 2021 года сыграют сборные Турции и Италии. Встреча пройдёт в Риме, на арене «Стадио Олимпико». Начало игры — в 22:00 мск, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале.
Чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.
- 10 июня 2021
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