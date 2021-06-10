Алексей Ионов: форму сборной Украины внутри команды не обсуждали

Полузащитник сборной России Алексей Ионов рассказал о последних днях подготовки к приближающемуся старту чемпионата Европы – 2020 по футболу.



«Вчера участвовал в игре „Что? Где? Когда?“ вместе с остальной сборной. К такому времяпрепровождению отношусь отлично. Играли пару часов – было супер, понравилось, правда, не помню, кто победил.



В детстве никогда не пропускал важные матчи. Крупные турниры – это праздник, я его ждал, каждый вечер готовился к просмотрам, собирал марки с футболистами. Внутри всегда было ожидание праздника.



Всегда плохо играть без болельщиков. Хотелось бы, чтобы они были и в Дании. Для нас это важно, потому что мы чувствуем их поддержку. Плохо, что они не смогут посетить наш третий матч в группе.



Форму сборной Украины внутри команды не обсуждали», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня и начнётся в 22:00 мск.