Ионов: Евро-2020 покажет реальную силу сборной России

Полузащитник сборной России Алексей Ионов поделился ожиданиями от стартующего уже завтра, 11 июня, чемпионата Европы – 2020 по футболу.
«Хорошая подготовка заканчивается, все предвкушают турнир, нас ждёт хороший матч против Бельгии и сильный соперник. Большой матч, важный турнир!
Сейчас в Новогорске льёт дождь, но я не верю в приметы. Сегодня дождь, завтра солнце. Надеемся, что в день игры будет хорошая погода, придёт много болельщиков.
Нашу реальную силу покажет турнир. Из-за пандемии стало на год больше времени на подготовку к турниру, так что должны стать только сильнее», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня и начнётся в 22:00 мск.
- 10 июня 2021
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