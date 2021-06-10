Юрий Дюпин: для меня подготовка к Евро проходила на нервах

Вратарь «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин высказался о подготовке национальной команды к предстоящему чемпионату Европы — 2020.



«Надеюсь, у болельщиков будет много эмоций. Евро — большое событие для страны, многие будут рады. Мы с нетерпением ждём домашние матчи.



Для меня подготовка к турниру немного проходила на нервах, где-то переживал, но потихоньку нервозность ушла, сейчас всё хорошо. К Евро подхожу с большими надеждами на отличный результат.



Задача игроков, которые в итоге не сыграют, —создать такую атмосферу, чтобы те, кто будет играть, комфортно подготовились и показывали хороший результат. Во вратарском цеху отличная атмосфера, близко общаемся и желаем друг другу только успешных матчей и действий. В любой момент готовы выйти, поддержать и заменить того, кто будет играть», — передаёт слова Дюпина корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.