Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кожевников: правительство Украины — чистые подлецы. Правильно, что убрали подлючий лозунг

Кожевников: правительство Украины — чистые подлецы. Правильно, что убрали подлючий лозунг
Павел Левкович
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на решение УЕФА убрать надпись «Героям Слава!» с футболки сборной Украины.

«УЕФА уже принял решение убрать этот подлючий лозунг, всё нормально и правильно. А что касается карты, ну нарисовали и нарисовали. Главное, что мы знаем, что Крым — это наша территория. А там пусть картинки рисуют.

Правильно, что РФС включился во всё это и потребовал это убрать. Почему нет? Там сейчас вся Европа за Украину. Не говорю сейчас про народ, говорю про правительство Украины: они были подлецами чистыми, подлецами чистыми и остаются! Что о них ещё скажешь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С, где её соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Новость по теме
Колосков раскритиковал решение УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021