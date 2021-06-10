Кожевников: правительство Украины — чистые подлецы. Правильно, что убрали подлючий лозунг

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на решение УЕФА убрать надпись «Героям Слава!» с футболки сборной Украины.



«УЕФА уже принял решение убрать этот подлючий лозунг, всё нормально и правильно. А что касается карты, ну нарисовали и нарисовали. Главное, что мы знаем, что Крым — это наша территория. А там пусть картинки рисуют.



Правильно, что РФС включился во всё это и потребовал это убрать. Почему нет? Там сейчас вся Европа за Украину. Не говорю сейчас про народ, говорю про правительство Украины: они были подлецами чистыми, подлецами чистыми и остаются! Что о них ещё скажешь», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С, где её соперниками станут сборные Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.