Судья Федотов оценил арбитра, назначенного на матч Бельгия — Россия

Судья Игорь Федотов поделился мнением об испанском арбитре Матеу Лаосе, которого назначили на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Бельгии и России.



«Матеу Лаос отсудил финал Лиги чемпионов хорошо, мне понравилось: он давал побороться, ошибок не было. Всё с судейством в матче с Бельгией должно быть хорошо. Думаю, преднамеренных ошибок не будет, плюс есть VAR — от него ждут многого, его будут продвигать. От этого арбитра ждём только хорошего.



У нас группа серьёзная, и на первую игру поставили топового арбитра. Они все топовые на чемпионате, но этот человек хорошо отработал финал Лиги чемпионов. Для нас хорошо, что будет он, а не кто-нибудь неизвестный», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В группе B, помимо бельгийцев и россиян, выступят Дания и Финляндия.

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